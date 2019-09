Frontmann krank: Metallica müssen Tournee verschieben

Tödliche Verletzungen erlitt die 87-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz A-Klasse, die am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr die Bundesstraße 32 aus Richtung des Sigmaringer Gewerbegebiets Schönenberg II in Richtung Liebfrauenschule befuhr. Die Seniorin geriet laut Polizei etwa einhundert Meter nach dem Kreisverkehr, in dem die Friedrich-List-Straße und die Zeppelinstraße in die Bundesstraße 32 einmünden, aus noch nicht geklärter Ursache in den Gegenverkehr.