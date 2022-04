Darf man eigentlich „Frohe Ostern“ wünschen?

Vor den Osterferien und den Feiertagen ist es üblich, sich gegenseitig „Frohe Ostern“ zu wünschen. Doch ist das aus Sicht der Kirche überhaupt korrekt? Und wenn ja: ab wann?

Ostern ist der Höhepunkt des Kirchenjahres und emotional zwiespältig konnotiert. Die drei Kartage von Gründonnerstag bis Karsamstag sind Tage der Trauer.

An Gründonnerstag wird an das letzte Abendmahl von Jesus und seinen Jüngern gedacht. Am Karfreitag erinnern Christen an das Leiden, die Kreuzigung und den Tod von Jesus. Karfreitag ist ein stiller Feiertag, an dem das Tanzverbot gilt und Katholiken fasten.

Dem gegenüber steht das Osterfest. Dann wird die Auferstehung Jesu gefeiert. Die 40-tägige Fastenzeit endet und es beginnt eine Zeit der Freude, die sich über 50 Tage bis einschließlich Pfingsten erstreckt. Streng genommen dürfte man sich daher erst ab der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag „Frohe Ostern“ wünschen – das dann aber sogar bis Pfingsten.

Eine alte Form des Ostergrußes ist übrigens der Satz „Christus ist auferstanden – er ist wahrhaftig auferstanden“, der auch heute noch in der Ostkirche üblich ist.