Frodeno triumphiert bei Ironman-WM auf Hawaii

Die Firma Medi-G wird sich als erste größere Firma im Industriepark nördlicher Bodensee niederlassen. Das wurde in einem Pressegespräch am Dienstag bekanntgegeben. Mit dem ersten Spatenstich für den Neubau wird für April/Mai 2020 gerechnet, die Fertigstellung ist für Juni/Juli vorgesehen. Der Umzug aus dem Leibertinger Gewerbegebiet soll dann in der Urlaubszeit im Sommer 2021 stattfinden. Anschließend kann die Produktion dann wieder hochgefahren werden.