Freundin mit dem Handy überwacht

Er wusste, wo sie war, wem sie Whatsapp-Nachrichten schrieb und welche Bilder sie auf dem Handy hatte: Ein 20-Jähriger hat seiner ehemaligen Freundin heimlich eine Spionage-App auf ihr Smartphone gespielt. Mindestens drei Monate lang soll er sie auf Schritt und Tritt überwacht haben. Nun hat das Amtsgericht Heilbronn den geständigen Mann wegen des Abfangens von Daten zu einer milden Jugendstrafe von 30 Arbeitsstunden verurteilt.

Spionage-Apps lassen sich mit wenigen Klicks auf ein Smartphone herunterladen – doch wer sie nutzt, bewegt sich in einer rechtlichen Grauzone. Wer sie ohne Zustimmung des Telefonbesitzers installiert, kann vor Gericht landen, wie der Heilbronner Fall zeigt. Den App-Anbietern scheint das egal zu sein – sie sprechen gezielt misstrauische Menschen an: „Haben Sie sich schon mal Sorgen gemacht, dass Ihr Partner sie betrügt?“ Damit werden die Kunden auf dünnes Eis gelockt, rechtlich und moralisch.

„Das ist die nächste Eskalationsstufe des Nachstellens neben Stalking“, sagte die Landesbüroleiterin der Opferorganisation Weißer Ring, Claudia Beck, in Stuttgart.

Der junge Mann, der jetzt vor Gericht stand, hat die App nach eigenen Angaben in einem unbeobachteten Moment, als seine Freundin nicht im Raum war, installiert, wie ein Gerichtssprecher mitteilt. Seine Freundin sei eifersüchtig gewesen, das habe auf ihn abgefärbt, sagte er den Angaben zufolge vor Gericht.

Die Software firmiert als Diebstahls-App, mit der etwa ein verloren gegangenes Handy zu orten ist. Auf dem Handy ist sie nach Angaben des Anbieters nicht durch die typische quadratische App-Schaltfläche zu erkennen, sondern wird als „Device-Management“ aufgeführt – damit wird womöglich der Eindruck erweckt, es handle sich um eine systemrelevante Software. Die Anbieter von Spionage-Apps versuchen oft, über die Allgemeinen Geschäftsbedingungen vom juristischen Glatteis zu kommen. Der Nutzer stimmt etwa zu, die Software nur auf eigene Geräte oder mit expliziter Erlaubnis des Gerätebesitzers zu installieren.

Für Tobias Eggendorfer, Professor für IT-Sicherheit an der Hochschule Ravensburg-Weingarten, sind Smartphones komfortable Alltagsgegenstände, aber: „Man muss sich bewusst machen, dass man permanent eine Wanze bei sich trägt.“ Mobiltelefone mit Mikrofon, Kamera und Übertragungsmöglichkeit duch die Onlineanbindung könnten dazu benutzt werden, Benutzer auf Schritt und Tritt zu überwachen.

Spezielle Handy- Virenscanner können solche Schadsoftware – oft als harmlose Apps getarnt – auf dem Gerät teilweise ausfindig machen und flaggen sie dann als „potentially unwanted applications“ aus, als möglicherweise unerwünschte Anwendungen. Sich zu schützen, ist aber nicht immer möglich: So macht seit vergangenen Juli die Android-Sicherheits „Stagefright“ Schlagzeilen. Damit kann sich der Hacker Zugriff auf Kamera und Mikrofon verschaffen. „Bei ‚Stagefright‘ hat man praktisch keine Chance zu sehen, ob das Handy infiziert ist.“

Genutzt werden Programme, mit denen man Smartphones ausspionieren kann, aber auch auf professionelle Weise: „Im Umfeld der Industriespionage ist das eine komplexere Angelegenheit.“ So werde in vielen Unternehmen Besuchern beim Smartphone die Kameralinse abgeklebt, teilweise sind Mitarbeiter auch gehalten, die Geräte nicht mehr in Konferenzen mitzunehmen. Doch auch durch die Nutzung von Whatsapp, Facebook oder etwa das Fitness-Programm Runtastic macht man sich angreifbar: „Die Laufstrecken dabei geben viel mehr zu erkennen, als dass jemand einfach nur laufen war. Wohnortnähe, Gesundheitszustand – dabei gibt man eine erstaunliche Menge an Daten preis.“ Kritisch sieht er auch die Apple-App „Find my Friends“, mit der man Freunden und Familien erlauben kann, mitzuverfolgen, wo man sich gerade aufhält. „Das Beste ist, wenn man sich genau überlegt, wohin man das Gerät mitnimmt – und es auch mal zuhause liegen lässt.“