„Sommerzeit“-Gewinnspiel: Freikarten für Landesgartenschau im Lostopf

Überlingen feiert in diesem Jahr ein Gartenfest der Superlative: die Landesgartenschau. Blumen- und Pflanzenpracht finden Besucher in fünf Ausstellungsbereichen auf einer Fläche von rund elf Hektar in der Innenstadt und direkt am Wasser. Am größten ist der sogenannte Uferpark, eine komplette Neuschöpfung.

Hier war vorher ein in die Jahre gekommener Campingplatz, eine holprige Pflasterstraße und eine Gewerbebrache. Jetzt erstrecken sich an diesen Stellen Blumenbeete. Veranstaltungspavillons wurden erreichtet, Spielplätze gebaut. Äußerst reizvoll: ein freier Zugang zum Bodensee. Den hatte es vorher so nicht gegeben.

Wissenswertes zur Landesgartenschau 2021 in Überlingen

Jetzt kann jeder Besucher seine Füße ins Wasser hängen. In der Aufzählung der Ausstellungsbereiche fehlen noch die Villen- und die Rosenobel-Gärten. Sie liegen am See oder zumindest in Seenähe. Eindrucksvoll sind dabei vor allem die Villen-Gärten. Zu ihnen gehört ein auffallend geräumiges Pflanzenhaus. Noch respektabler sind aber die am Ufer davor liegenden sogenannten Schwimmenden Gärten, besser als eine Art Mini-Blumeninseln beschrieben.

