Freikarten für die Insel Mainau zu gewinnen

Die Natur immer wieder neu erleben und die Einzigartigkeit jeder Jahreszeit genießen – dafür ist die Insel Mainau im Bodensee genau der richtige Ort. Jetzt ist der Sommer in vollem Gange und die Mainau-Rosen bereiten sich auf ihren zweiten großen Auftritt in diesem Jahr vor. Doch der August hat nicht nur die zweite Hauptblütezeit des Rosengartens zu bieten: Bei einem Spaziergang über den Dachgarten der Comturey verzaubern die Hortensien, und im Ufergarten blühen jetzt die Fuchsien, die teilweise über 150 Jahre alt sind. Im Staudengarten besticht zu dieser Jahreszeit unter anderem der Gewöhnliche Sonnenhut mit seinem leuchtenden Gelb.

Und wem es zu heiß wird, der findet unter den zahlreichen Baumriesen immer ein schattiges Plätzchen. Ein weiteres kühles Plätzchen bietet die historische Schlosskirche St. Marien, die von 1732 bis 1739 im barocken Stil erbaut wurde. Ende August geben schließlich die ersten Dahlien ihr Debüt und läuten damit feierlich den Spätsommer ein. Ab 26. August kann dann online die Dahlienkönigin gewählt werden. Jeden Mittwoch finden BBQ-Abende in der Comturey am Hafen statt.

Mainau-Gewinnspiel: So machen Sie mit

Wir verlosen heute ein Familienticket sowie einmal zwei Einzeleintritte für die Insel Mainau. Greifen Sie also zum Telefonhörer und beteiligen Sie sich an unserer Verlosung. Wer gewinnen möchte, muss bis spätestens Freitag, 5. August, 24 Uhr die Telefonnummer 01379/880030 wählen (0,50 Euro aus dem deutschen Fest- oder Mobilfunknetz) und das Stichwort „Mainau“ sowie Name, Adresse und eigene Telefonnummer nennen. Mit der Teilnahme stimmen die Gewinner der Veröffentlichung ihres Namens und des Wohnorts in dieser Zeitung zu. Hinweise zum Datenschutz:

