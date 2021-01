Freigeschwommen: Max von der Groeben wird 29

Der anhaltende Schneefall hat am Donnerstag den ganzen Tag über die Menschen im Landkreis Sigmaringen und in den nördlichen Nachbarlandkreisen in Atem gehalten. Autos rutschten von der Straße, Busse fielen aus, Bäume stürzten um. In der Region fiel so viel Schnee wie seit 15 Jahren nicht – und schon am Sonntag könnte es weitergehen.

Besonders im beginnenden Berufsverkehr hätten die Wetter- und Straßenverhältnisse erhebliche Behinderungen und zahlreiche Unfälle verursacht, teilte das Polizeipräsidium Reutlingen am späten Vormittag ...