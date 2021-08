„Sommerzeit“-Gewinnspiel: Freifahrten mit dem „Öchsle“ gewinnen

Mit der Teilnahme stimmen die Gewinner der Veröffentlichung ihres Namens und des Wohnorts in dieser Zeitung zu. Hinweise zum Datenschutz finden Sie hier .

Die Landschaft Oberschwabens einmal anders erleben – nämlich an Bord der Öchsle-Museumsbahn. Passagiere können bei einer Fahrt die unter Denkmalschutz stehende, einzige erhaltene Schmalspurbahn der ehemaligen Königlich Württembergischen Staatseisenbahnen, die 1899 in Betrieb ging, erleben.

Die kohlebefeuerte Dampflokomotive zuckelt 19 Kilometer weit gemütlich durchs Land und braucht dafür 70 Minuten. Gefahren wird an allen Sonntagen bis einschließlich 10. Oktober, am 1. Samstag im Monat sowie an allen Donnerstagen bis 9. September. Eine Reservierung ist Pflicht, die 3-G-Regel gilt nicht mehr.

