Freier Eintritt in die Zirkus-Erlebniswelt

Elmar Kretz, der vor 13 Jahren den Ravensburger Weihnachtszirkus geschaffen hat, gibt nun einen Einblick in die Arbeit hinter den Zirkuskulissen. In seiner in diesem Jahr neu eröffneten Erlebniswelt in Oberreute nahe Oberstaufen können Besucher zum Beispiel dem täglichen Training mit den Zirkuspferden beiwohnen. Außerdem unterhält Clown Jimmy Folco in einer 20-minütigen Bühnenshow. Eine kleine Ausstellung beschäftigt sich mit der Welt der Clowns, Artisten und Dompteure. Kinder können sich außerdem im Ziegengehege, beim Ponyreiten oder in der riesigen Luftburg vergnügen. (sz)

Wir verlosen heute je fünfmal zwei Freitickets für den Eintritt in die Zirkuserlebniswelt am 29. und 30. August. Wer gewinnen möchte, muss bis spätestens Mittwoch, 19. August, 24 Uhr, die Telefonnummer 01379/880030 wählen (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk abweichend) und das Stichwort „Zirkus“ sowie Name, Adresse und die eigene Telefonnummer nennen. Mit der Teilnahme stimmt der Teilnehmer der Veröffentlichung seines Namens und des Wohnorts in dieser Zeitung zu. Hinweise zum Datenschutz: www.schwaebische.de/datenschutz.