Freier Eintritt in den Tierpark Hellabrunn

Mitten in München an der Isar liegt der Tierpark Hellabrunn. Er ist der erste Geozoo der Welt und einer der tierreichsten Zoos Europas. In dem 40 Hektar großen Naturparadies leben mehr als 18 000 Tiere. Besonders stolz sind die Zoobetreiber auf ihre erfolgreiche Schwarzstorch-Zucht. Im Mai dieses Jahres sind zwei junge Schwarzstörche in der Großvoliere geschlüpft. Nach fast zwanzig Jahren ist dies der erste Zuchterfolg bei dieser Vogelart in Hellabrunn.

Aber natürlich sind die großen Tiere die echten Hingucker. Gorillas, Orang-Utans und Schimpansen leben genauso in diesem Zoo wie Elefanten, Tiger, Giraffen und Nashörner.

