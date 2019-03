Freeriden in Ischgl verleiht Flügel

Ischgl - Ischgl entwickelt sich immer mehr zu einem Ziel für Variantenfahrer – Am besten ist es, nur mit einem Guide ins freie Gelände zu fahren.

Frau Holle spielt mit und hat über Nacht frischen Neuschnee geliefert. Zudem keine Wolke am Himmel und oben auf der Idalp ein gut gelaunter Skilehrer, der sich mit uns vier Frauen auf den Weg ins Gelände machen will. Stefan Siegele stammt aus Ischgl, er kennt im Gebiet jeden Fels und jeden Stein. Im Sommer ist der 38-Jährige Landwirt und Bergführer aus Überzeugung, im Winter Skilehrer und Tourenguide. Mit dem Sessellift geht es hoch hinauf ins noch schattige Skigebiet bis zum Palinkopf und dann hinüber zur Gondel, die auf den 2812 Meter hohen Piz Val Gronda führt. Hier oben locken weite, nicht zu steile, unverspurte Hänge bis hinunter ins malerische Fimbatal.

Der Einstieg sieht gut aus, und es ragen keine Steine aus der Schneedecke. Skilehrer Stefan fährt vor. Leicht und schwerelos wedelt er den Hang hinunter. Dann hält er an, gibt mit dem Skistock das Zeichen für den nächsten. „Auf, fahr zu“, raunt mir Kursteilnehmerin Michaela ins Ohr. Einmal tief Luft holen, und mit einem Ruck geht es los in den Tiefschnee. Der erste Schwung wird noch vorsichtig gesetzt, vielleicht trügt der Anblick und der Untergrund ist uneben. Aber es geht erstaunlich gut. Die Schneedecke ist weich und fluffig. Die Ski gleiten wie über eine frisch aufgeschüttelte Daunendecke, jeder Schwung gelingt, als würde der Hang zurückfedern. Weit weg von Piste und Skilift, allein und umgeben von Bergen, kommt das Gefühl von Abenteuer und Freiheit auf. Juhuuu, Freeriden verleiht Flügel. Das Bauchgrummeln und den Anflug von Angst vor der Fahrt? Vergessen.

Sicher auf allen Pisten

Als alle unten angekommen sind, wenden wir den Blick zurück. „Schaut, das sind eure Spuren. Cool, oder? Ein echter Genuss“, sagt Tourenguide Stefan in die Runde, während ein seeliges Lächeln über sein braungebranntes Gesicht huscht. Doch der Genuss hat seinen Preis. Aus dem Fimbatal, das von imposanten Dreitausendern eingerahmt wird, führt nur ein schweißtreibender Ziehweg wieder hinaus zum nächstgelegenen Sessellift an der Gampenalp. Deshalb genießen wir erst einmal das herrliche Panorama, bevor es im Schlittschuhschritt und mit kräftigem Stockeinsatz weitergeht.

Skifahren ist das eine, Freeriden das andere. Speziell für Einsteiger gibt es einiges zu beachten. Stefan: „Wer nicht absolut sicher auf allen Pisten fährt, wird im Gelände keine Freude haben.“ Nach wie vor glauben viele, dass man im Tiefschnee am besten in Rückenlage fährt. Bloß nicht! Da ist der Sturz garantiert. „Ideal ist eine stabile Mittellage, Skier wie früher beim Parallelschwung eng zusammenhalten und Hände nach vorn“, erklärt uns der Skilehrer. Wichtig ist auch die Hoch-Tief-Bewegung bei jedem Schwung – aber in Maßen, sonst drückt es einen zu tief in den Powder. Ein häufiges Problem für Anfänger: Sie werden gern zu schnell. Um die Geschwindigkeit zu regulieren, hilft nur eines – die Schwünge gegen den Hang steuern. Und noch ein Tipp: Je breiter die Ski, umso größer ist der Auftrieb, umso besser gelingen die Kurzschwünge im Tiefschnee.

Schulung in Tourencamps

Viele halten Freerider für Adrenalinjunkies, die sich leichtfertig in Gefahr begeben. Tatsächlich bereiten sich die meisten aber gut darauf vor, ehe sie ihre Spuren im unberührten Gelände ziehen. Stefan Siegele: „Lawinenpieps, Schaufel, Sonde und ein kleines Erste-Hilfepaket sind ein Muss, wenn man abseits der Piste fährt.“ Eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme ist ein ABS-Rucksack mit Airbag. In Tourencamps wird der Umgang mit dem Material geschult. Außerdem sollte man immer mindestens zu zweit und maximal zu sechst unterwegs sein. „Den größten Fehler, den viele Gruppen machen, sind zu geringe Entlastungsabstände“, erklärt der Ischgler. 30 bis 40 Meter Abstand sind seiner Erfahrung nach ideal. Steile Hänge mit einem Gefälle von mehr als 30 Grad sollten allerdings nur einzeln befahren werden. Wichtig ist, sich anschließend nicht in den Linienverlauf einer Lawine zu stellen, so lange man auf die anderen wartet. „Absolutes Tabu sind gesperrte Hänge“, sagt Stefan, „Und bei Lawinenstufe 4 und 5 fährt man prinzipiell nicht ins Gelände.“ Wer auf Nummer sicher gehen will, nimmt sich am besten einen ortskundigen Guide. „Wir wissen, wo bereits gesprengt wurde, wo Felsen und Steine lauern und wo sich noch unverspurte Runs finden“, sagt Kollege Hannes.

Für Anfänger und Fortgeschrittene

Ischgl ist dank seiner geografischen Lage ein Schneeloch und bietet bis weit ins Frühjahr hinein ausgezeichnete Wintersportverhältnisse. Bislang ist das Skigebiet vor allem für seine vielen Pistenkilometer, bestens präparierten Pisten und Après-Skipartys bekannt. Langsam spricht es sich herum, dass die Gegend auch für Freerider ein lohnenswertes Ziel ist. Leichte Abfahrten abseits der plattgewalzten Hänge finden sich am Piz Val Gronda, an Gampen- und Greifspitzbahn, mittlere an der Höllkar. Für Fortgeschrittene ist das Velilltal ideal. Alle Abschnitte sind mit dem Lift erreichbar.

Auch im benachbarten Kappl gibt es zahlreiche Abfahrtsvarianten. Ideal für Einsteiger ist nach einer Hangquerung der breite Rücken unter der Hohen Spitze, Cracks kommen dagegen an den haarsträubenden Steilhängen der Quellspitze auf ihre Kosten. Hier finden regelmäßig auch die spektakulären Freeride-Contests der Profis statt.

Kappl hat allerdings einen Nachteil: Das Gelände liegt fast den ganzen Tag über in der Sonne. Mit der Folge, dass der Tiefschnee hier schnell zu Harsch wird. Plötzlich gelingt kein Schwung mehr, und der Hang federt auch nicht zurück. Stattdessen hebelt es uns immer wieder ruckartig aus den Skiern und wir landen eine nach der anderen kopfüber im Tiefschnee. Das Bauchgrummeln und der Anflug von Angst sind plötzlich wieder da, die Oberschenkel brennen. Jetzt heißt es, Kräfte einteilen. Freeriden verleiht eben nur bei frischem Pulverschnee Flügel – zumindest den Neulingen.