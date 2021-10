Unter den Nobelpreisträgern gibt es mehr Männer mit dem Namen Robert als Frauen insgesamt

Seit 1901 wurden 935 Menschen für ihre Leistungen in der Wissenschaft oder für den Frieden mit einem Nobelpreis geehrt. Darunter befinden sich nur 57 Frauen. Das entspricht einer Frauenquote von knapp sechs Prozent.

Geht man von durchschnittlich zwölf Preisträgern pro Jahr aus und würde man von nun an nur noch Frauen auszeichnen, würde es rund 73 Jahre dauern, bis die Quote ausgeglichen wäre. Auch von möglichen Transgender-Preisträgern ist bislang nichts bekannt.

Einen besonders niedrigen Frauenanteil gibt es bei den Physik-Nobelpreisen. 115 Mal wurde er bisher verliehen, an 218 Menschen. Doch nur vier davon waren Frauen. Bis 2018 waren es sogar nur zwei Physikerinnen, die ihn erhielten: Marie Curie 1903 und Maria Goeppert Mayer 1963.

Mehr Männer mit dem Namen Robert als Frauen mit Preis

Ähnlich sieht es in der Chemie aus. Erst im vergangenen Jahr kamen zwei Preisträgerinnen hinzu, zuvor gab es nur fünf Chemikerinnen, die den Nobelpreis erhalten haben. Zwei davon gingen allein an Marie Curie und ihre Tochter Irene. Es gibt unter den Preisträgern mehr Männer, die Richard oder Robert heißen, als Frauen.

In den Wirtschaftswissenschaften gibt es sogar neun männliche Preisträger mit dem Namen Robert, denen nur zwei Frauen mit dieser Auszeichnung gegenüberstehen. Der Nobelpreis in dieser Kategorie wird erst seit 1969 verliehen.

Etwas besser sieht es in der Medizin aus. Hier gibt es immerhin zwölf Frauen, die sich Nobelpreisträgerinnen nennen dürfen. Auch in der Literatur finden sich unter 117 Preisträgern 16 Frauen. Sieben Schriftstellerinnen wurden allein in den vergangenen 20 Jahren geehrt. Die meisten Frauen gibt es beim Friedensnobelpreis: 17 erhielten bisher diese Auszeichnung.

Warum ist der Frauenanteil so niedrig?

Frauen in Deutschland und in vielen anderen Ländern wurden erst etwa mit Beginn des 20. Jahrhunderts zum Studium an einer Universität zugelassen. Somit gab es zunächst auch nur sehr wenige Wissenschaftlerinnen, die sich für einen Nobelpreis überhaupt erst hätten empfehlen können.

1923 gab es mit der Chemikerin Margarete von Wrangell die erste ordentliche Professorin in Deutschland. Fast 100 Jahre später sind Frauen allerdings in den höchsten Weihen der Wissenschaft immer noch unterrepräsentiert.

Ein Viertel aller Professoren an deutschen Universitäten sind weiblich, obwohl Frauen mittlerweile seit mehr als zwei Jahrzehnten rund die Hälfte der Studierenden stellen. In der DDR wurde dieser Anteil sogar schon in den 1980er Jahren erreicht.

Dafür gibt es viele Gründe, wie noch immer prägende Klischees und Stereotypen, die auch durch moderne Serien wie "The Big Bang Theory" weiter reproduziert werden, einer männlichen Arbeitskultur oder auch der mangelnden Vereinbarkeit zwischen Familiengründung und einer Wissenschaftskarriere. Zweifellos gibt es auch Frauen, die einen gut bezahlten Job in der freien Wirtschaft dem Lehrstuhl einer Uni vorziehen. Aber das gilt für ihre männlichen Kollegen in gleichem Maße.

Und doch liegt der Anteil der weltweiten Forscherinnen schon lange über dem Anteil, den sie bei den Nobelpreisträgern stellen. Beim Chemie-Nobelpreis beträgt er beispielsweise nur 3,8 Prozent, in der Physik 1,9 Prozent.

Verfolgt und ausgebootet

Das liegt auch daran, dass weibliche Forschungstätigkeit in der Vergangenheit mitunter bewusst unterbunden wurde - etwa aus politischen Gründen wie im Falle der jüdischen Kernphysikerin Lise Meitner, die vor den Nazis flüchten musste. Dadurch erhielt ihr enger Forschungskollege Otto Hahn 1946 allein den Nobelpreis für die Entdeckung der Kernspaltung.

Die Kollegen der Biochemikerin Rosalind Franklin nutzten dagegen ihre Vorarbeit über die Doppelhelixstruktur der DNA, ohne Franklin dabei zu erwähnen. Dafür erhielten Maurice Wilkins, James Watson und Francis Crick 1962 den Nobelpreis für Medizin.

Die Physikerin Jocelyn Bell Burnell wurde dagegen trotz ihrer engen Zusammenarbeit mit Antony Hewish vom Nobelpreis-Komitee 1974 nicht berücksichtigt, als dieses Hewish und Martin Ryle für die Entdeckung von Pulsaren auszeichnete. Hierfür gab es später massive Kritik, da Jocelyn Bell Burnell als eigentliche Entdeckerin der Pulsare gilt.

Ähnlich erging es vielen anderen Wissenschaftlerinnen, was inzwischen unter dem Namen Matilda-Effekt bekannt ist.

Die Lücke zwischen den Geschlechtern in der Wissenschaft schließt sich zwar laut einer Studie des Wissenschaftsunternehmens Elsevier allmählich. Mit Blick auf Deutschland zeigen die Ergebnisse allerdings, dass die Bundesrepublik im internationalen Vergleich weiter hinterherhinkt.