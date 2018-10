Frauen leben weiter fast fünf Jahre länger als Männer

Die Lebenserwartung in Deutschland verharrt auf hohem Niveau. Ein neugeborener Junge kann im Schnitt 78 Jahre und vier Monate alt werden, ein neugeborenes Mädchen 83 Jahre und 2 Monate, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Zur Auswertung zogen die Statistiker Sterbedaten der Jahre 2015 bis 2017 heran. Die höchste Lebenserwartung registrierte das Bundesamt weiterhin in Baden-Württemberg, die niedrigste Lebenserwartung gibt es demnach bei Männern in Sachsen-Anhalt sowie bei Frauen im Saarland.