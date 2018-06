Frau von Tamme Hanken bedankt sich für Anteilnahme

Die Frau von Tierheiler Tamme Hanken hat sich nach dem unerwarteten Tod ihres Mannes für die große Anteilnahme von Fans bedankt. In einem Statement auf der Facebook-Seite des als „Knochenbrecher“ im Fernsehen bekannt gewordenen Ostfriesen schrieb sie in der Nacht, sie habe 14 wundervolle Jahre mit einem ganz besonderen Menschen leben und erleben dürfen. Und sie sei „glücklich, dass Tamme so viele Menschen berührt hat“. Dazu veröffentlichte Carmen Hanken Bilder, die das Paar mit Pferden zeigt.