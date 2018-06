Frau stirbt bei Exorzismus im Hotel

Rituale gegen den Teufel sind laut Experten keine Seltenheit in Deutschland. Ein mutmaßlicher Fall von Exorzismus in Frankfurt endet nach einem Gewaltausbruch tödlich. Die Hintergründe der Tat sind offen.

Es muss ein langer, qualvoller Tod gewesen sein. Mindestens zwei Stunden lang prügeln fünf Verwandte in einem Hotelzimmer in Frankfurt auf eine 41 Jahre alte Frau ein, weil sie angeblich vom Teufel besessen war. Dann erstickt die Frau. So stellen die Ermittler den Fall am Mittwoch dar. Fast unvorstellbar: Auch der 15 Jahre alte Sohn des Opfers soll bei dem Gewaltexzess mitgemacht haben.

Die fünf mutmaßlichen Täter im Alter von 15 bis 44 Jahren sitzen in Untersuchungshaft. Viele Fragen zu dem Fall sind noch offen. Handelten die Verdächtigen in Eigenregie? War es womöglich sogar der eigene Wunsch des späteren Opfers, den Teufel auszutreiben? Was ist der genaue religiöse Hintergrund? Und wer fand die Leiche? Ein weiteres Rätsel: In einem Haus in Sulzbach im Taunus, in dem die vor sechs Wochen nach Hessen eingereisten Koreaner zeitweise wohnten, entdeckten die Ermittler eine weitere, schwer verletzte Frau. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war sie unterkühlt und dem Verdursten nahe. Das Haus hatten die mutmaßlichen Exorzisten gemietet, sie wohnten dort aber nur sporadisch.

Doch was treibt allgemein Exorzisten zu einer Teufelsaustreibung? Der Wiesbadener Kriminologe Rudolf Egg sagt: „Die Täter glauben, etwas Gutes zu tun.“ Die Austreibung eines bösen Geistes könne dabei sogar den Tod rechtfertigen. Dadurch sei der angeblich von den bösen Geistern befallene Mensch wenigstens erlöst. Auch in der westlichen Welt sei es bei psychisch Kranken früher gängige Vorstellung gewesen, dass der Teufel von ihnen Besitz ergriffen habe.

Auch heute noch praktiziert

Der tödliche Exorzismusfall von Frankfurt weckt Erinnerungen an die Studentin Anneliese Michel, die vor rund 40 Jahren in Franken ums Leben gekommen war. Die epilepsiekranke Studentin starb 1976 an den Folgen extremer Unterernährung. Während der Monate, in denen zwei Geistliche 67-mal den Exorzismus vollzogen, verweigerte sie zunehmend das Essen. Ihre strenggläubige Familie und die Geistlichen, die sich abgeschottet und keinen Arzt gerufen hatten, wurden wegen fahrlässiger Tötung zu Bewährungsstrafen verurteilt. Der Fall löste harsche Kritik an der katholischen Kirche und eine Debatte über ihre Riten aus – und diente als Vorlage für zwei Filme, „Der Exorzismus der Emily Rose“ (2005) und „Requiem“ (2006).

Johannes Lorenz vom Bistum Limburg erläutert, dass Teufelsaustreibungen in der katholischen Kirche zwingend die Erlaubnis des Bischofs benötigten. Diese Erlaubnis sei an äußerst strikte Regeln geknüpft, die ärztliche und psychologische Gutachten miteinbezögen. Die Würzburger Historikerin Petra Ney-Hellmuth, die ihre Doktorarbeit über den Fall Anneliese Michel geschrieben hat, berichtet, dass dennoch Exorzismen ohne kirchliche Genehmigung stattfänden. Wie viele es sind, lasse sich aber nur schwer schätzen.

Der Journalist Marcus Wegner, der sich seit 13 Jahren mit Exorzismus befasst, geht davon aus, dass es vier bis fünf inoffizielle Exorzismen pro Tag in Deutschland gibt – „verteilt auf alle Religionen, Konfessionen und Abspaltungen“, wie er sagt. „Ein bis zwei davon in der Esoterik-Szene, wo die Menschen auch Geld dafür bezahlen, dass sie befreit werden.“ Hinzu kämen – ohne offizielle Genehmigung – Exorzismen aus den Reihen der katholischen Kirche, auf dem Vormarsch seien außerdem freikirchliche evangelische Sekten.