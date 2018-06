Frau kommt von Straße ab: Drei Schwerverletzte in Altena

25 Minuten Hagel. 25 Minuten, die eine ganze Existenz ins Wanken bringen: Armin Laux steht nach dem schweren Unwetter am Mittwochabend hilflos vor den traurigen Resten seiner Gemüsepflanzen, die der Hagel fast vollständig zerstört hat. Der Gärtner und Gemüsebauer bewirtschaftet in Jettkofen 1,7 Hektar Anbaufläche. Zwar befindet sich ein Teil seines Gemüses in Gewächshäusern, aber nur ein kleiner. „Ich weiß überhaupt nicht, wie es jetzt weitergehen soll“, sagt der 51-Jährige.