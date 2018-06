Frau fährt Spaziergänger an: Drei Schwerverletzte in Altena

Die Partie zwischen dem SV Erolzheim und dem SV Stafflangen in der Fußball-Kreisliga A I beschäftigt die Polizei. Nach dem Schlusspfiff waren vergangenen Sonntag ein Stafflanger Spieler und der Schiedsrichter aneinandergeraten. Was mit einem verbalen Geplänkel begann, endete für den Unparteiischen mit einem Nasenbeinbruch. Aber auch der Schiedsrichter soll sich zu einer Tätlichkeit hinreißen lassen haben. Was genau vorgefallen ist, ermittelt derzeit die Polizei.