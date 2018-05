Frau fährt mit Auto an Tankstelle bis zur Verkaufstheke

Von Schwäbische Zeitung

Unterschätzt hat ein junger Mann in Ochsenhausen am Vorabend des 1. Mai offenbar die Gesetze der Physik. Beim Maibaumaufstellen kippte sein Traktor laut Polizeibericht um. Dabei hatte der 20-Jährige gegen 23.20 Uhr Glück, dass nicht noch mehr passierte. Er versuchte, mit dem Traktor einen rund 20 Meter hohen Maibaum aufzustellen. Zu diesem Zweck hatte er den Baum zuvor am Frontlader befestigt und angehoben.

Kurz bevor der Stamm jedoch in das vorgesehene Loch rutschte, geriet er aber etwas in Bewegung.