Frau bringt Kind im Leichenwagen zur Welt

Tegucigalpa (dpa) - In einem Leichenwagen hat am Dienstag eine Frau in Honduras ein Kind zur Welt gebracht. Die hochschwangere junge Frau aus einem Armenviertel der Hauptstadt war auf dem Weg ins Krankenhaus.

Wie die Zeitung „El Heraldo“ berichtet, setzten plötzlich die Wehen ein und die Frau brach ohnmächtig zusammen, als sie gerade vor dem Depot des städtischen Leichenhauses war. „In diesem Moment kam Carlos Rosa aus dem Gebäude, um einige Leichen in das Depot zu bringen“, schrieb das Blatt weiter.

Der Mitarbeiter der Gerichtsmedizin habe die Frau zusammen mit einigen Kollegen in den Leichenwagen gebracht, mit dem täglich Dutzende Gewaltopfer transportiert würden. Auf dem Weg zum Krankenhaus sei der Wagen allerdings im Verkehr steckengeblieben. So habe Rosa, der normalerweise mit Toten zu tun habe, am Ende ein schreiendes Baby in Händen gehalten und zum Krankenhaus gebracht, wo Mutter und Kind versorgt worden seien.