Frau aus Taiwan will 10 000 Fremde umarmen

Taipei (dpa) - Mit 10 000 Umarmungen will eine 23-jährige Frau aus Taiwan die Welt verbessern. Zum Start ihrer Aktion am Sonntag schaffte es Yeh Jo-ling bereits, 700 Fremde am Bahnhof von Taipei in die Arme zu schließen.

Damit kommt sie besser voran als geplant: Die bisherige Arbeiterin einer Keramikfabrik veranschlagte für den Umarmungs-Marathon ganze drei Monate. Die Frau hatte im Juli eine Demonstration der Bewegung „Free Hugs“ besucht, die dazu aufruft, einem Fremden durch eine Umarmung etwas Wärme zu spenden. Daraufhin habe sie beschlossen, ihren Job zu kündigen und stattdessen 10 000 Menschen zu drücken, sagte Yeh Jo-ling der Nachrichtenagentur dpa.