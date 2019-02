Franz Beckenbauer ist bei Tippspielen meist „der Letzte“

Von Schwäbische Zeitung

Das Land Baden-Württemberg hat vier Bauwerke aus dem Landkreis Biberach in den Brückensanierungsfonds aufgenommen. Damit waren alle vier im April 2018 gestellten Anträge des Landkreises erfolgreich. Den Bewilligungsbescheid mit annähernd einer Million Euro übergab Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Mittwoch in Stuttgart an Landrat Heiko Schmid. Im Regierungsbezirk Tübingen bezuschusst das Land Baden-Württemberg insgesamt elf Kreisbrückenmaßnahmen.