Frankreichs Jungspunde sollen es gegen Australien richten

Von Deutsche Presse-Agentur

Eine 14-Jährige ist nach einem Sturz in den Neckar in Sulz (Kreis Rottweil) im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Das Mädchen war demnach am Freitag mit einer 16 Jahre alten Freundin auf Inlineskates unterwegs gewesen.

Einer Passantin fiel auf, dass die beiden unkontrolliert fuhren. Sie rief die Polizei. Noch vor deren Eintreffen fuhr die 14-Jährige aber in den Neckar. Helfer konnten den Teenager aus dem Wasser ziehen.