Frankreich startet Vorbereitung auf WM-Finale gegen Kroatien

Am spielfreien Donnerstag nimmt Frankreichs Fußball-Nationalmannschaft die Vorbereitung auf das WM-Finale gegen Kroatien auf. Das Team von Trainer Didier Deschamps trainiert in Istra, zudem gibt die Équipe tricolore eine Pressekonferenz. Der Weltmeister von 1998 greift am Sonntag ab 17.00 Uhr nach ihrem zweiten Titel. Als Endspiel-Gegner steht seit Mittwochabend Kroatien fest, das sich im Moskauer Luschniki-Stadion mit 2:1 nach Verlängerung gegen England durchsetzte.