Frankfurt am Main wieder Hauptstadt bei Straftaten

Die Feuerwehr in Bad Waldsee befindet sich in diesen Tagen im Dauereinsatz. Nachdem die Rettungskräfte am Freitag zu gleich zwei Unfällen auf der B 30 gerufen worden, stand am Samstag ein Flächenbrand auf dem Einsatzplan.

Gegen 14 Uhr ereilte die Feuerwehr eine Alarmierung in der Steinstraße. Rund 100 Quadratmeter Wiese war in Brand geraten. Zwölf Feuerwehrangehörige nahmen sich den Flammen an und konnten die Fläche innerhalb weniger Minuten löschen.