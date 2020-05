Frühstück: Askese am Morgen ist nicht sinnvoll

Neu ist diese Weisheit nicht: „Frühstück wie ein Kaiser, mittags essen wie ein König und abends wie ein Bettler.“ Aber damit versucht man bis heute, den Frühstücksmuffel am Tisch wenigstens zu ein paar Happen anzuspornen. Doch macht sie auch ernährungswissenschaftlich Sinn? Aktuelle Studien zeigen: Ja, macht sie. Man sollte sie allerdings nicht als Freifahrtschein fürs schwere „English breakfast“ mit Speck und Würstchen interpretieren.

In der Toskana gibt es morgens ein paar trockene Cantuccini und auf den Antillen einheimisches Obst wie Orangen, Melonen und Bananen, und auch in Japan steht Fett- und Kalorienarmes wie Fisch, Algen und Soja auf dem morgendlichen Speiseplan. Das klingt schon alles ziemlich gesund. Jedenfalls gesünder als die Wurst- und Käsestulle, die hierzulande neben dem Müsli noch als Frühstück dominiert. Doch wer an dieser Tradition festhält, sollte sich auch nicht zu große Sorgen um seine Gesundheit machen. Denn Studien zeigen nun: Das Frühstück ist nicht der geeignete Platz für kulinarische Zurückhaltung und Askese.

Ein Forscherteam der Universität Lübeck hat 16 normalgewichtige Männer morgens und abends entweder eine hoch- oder aber eine niederkalorische Mahlzeit essen lassen. Im Anschluss daran hat man gemessen, wie die Thermogenese der Probanden ansprang, wie groß also die bei ihnen durch Stoffwechselaktivität produzierte Körperwärme war. Darüber hinaus hat man ihre Blutzucker- und Insulinwerte genommen und sie danach gefragt, wie viel Appetit sie im späteren Tagesverlauf auf Süßes verspürten.

Das Ergebnis: Egal, ob die Mahlzeit viele oder wenige Kalorien enthielt - morgens produzierte der Körper der Probanden 2,5 Mal so viel Wärme wie am Abend. Die Blutzucker- und Insulinwerte jedoch gingen nicht so stark nach oben, was in der Summe heißt: Die Energieträger wurden mehr verbrannt als gespeichert. „Der menschliche Energieumsatz ist morgens grundsätzlich höher als abends“, resümiert Studienleiterin Kerstin Oltmanns. Und das sei, so die Medizinerin und Neurobiologin weiter, „genetisch bedingt und bei jedem so“.

Wer also abnehmen will, sollte nicht das Frühstück weglassen, sondern beherzt zugreifen. Denn genau in dieser Phase des Tages heizt er von innen auf, was vermutlich darin begründet ist, dass der Mensch früher – aufgrund kärglicher Kleidung und schlecht isolierter Behausungen – auf seine körpereigene Wärmeproduktion angewiesen war und dieser Mechanismus immer noch aktiv ist. Zudem stellten die Lübecker Forscher fest, dass man nach einem üppigen Frühstück weniger Heißhunger auf Süßes verspürt. Es kurbelt also nicht nur die Kalorienverbrennung an, sondern bremst auch das gefürchtete „Snacking“.

Besser also, man geht beim Frühstück ran an den Speck. Allzu wörtlich sollte man das allerdings auch nicht nehmen, wie ein internationales Forscherteam um Carolina Schwedhelm vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam (Dife) herausgefunden hat. Demnach spielt es nämlich für die gesundheitliche Wirkung von Nahrungsmitteln eine große Rolle, zu welcher Mahlzeit man sie verzehrt.

So führen 50 Gramm Gemüse nur dann zu einer Senkung des LDL-Cholesterinspiegels, wenn man sie zum Frühstück konsumiert. Mittags und abends hingegen kann man diesen Effekt nicht beobachten. Wer also seine Herzkranzgefäße vor den berüchtigten Cholesterin-Plaques schützen will, sollte Salatblatt sowie Tomaten- und Gurkenscheiben eher aufs Frühstücks- als aufs Abendbrot legen. Obst hingegen entfaltet seine positiven Effekte auf das C-reaktive Protein (CRP) eher in den späten als in den frühen Stunden des Tages. CRP wird in der Leber gebildet und gilt als Indikator für eine Entzündung im Körper. Wer also an Arthritis oder einer anderen entzündlichen Erkrankung leidet, kann da womöglich mehr Linderung erfahren, wenn er sich Äpfel, Erdbeeren, Aprikosen und andere Früchte abends in den Salat statt morgens ins Müsli schneidet.

Was er jedoch tunlichst vermeiden sollte: Sich rotes und verarbeitetes Fleisch zum Frühstück zu gönnen. Denn das treibt die Entzündungswerte mehr nach oben, als wenn man es mittags oder abends tut. Hinzu kommt, dass auch die langfristigen Blutzuckerwerte nach oben driften, wenn man sich Schinken und Speck zum Frühstück gönnt. Wer also unter Diabetes leidet oder gefährdet ist, diese Stoffwechselerkrankung zu bekommen, sollte seine Fleischeslust eher zu den anderen Mahlzeiten befriedigen.

Beim Brot hingegen spielt es keine Rolle, wann es gegessen wird. Egal, ob weiß oder Vollkorn, seine unmittelbaren Wirkungen auf Blutwerte wie Cholesterin und Zucker und auch die Entzündungsparameter sind in jedem Falle gering. Was aber nicht bedeutet, dass man bedenkenlos Weißbrot statt Vollkorn essen sollte. So belegt eine aktuelle Studie des Bejing-Hospitals in China, dass übergewichtige Menschen seltener an Herz und Kreislauf erkranken und auch eher etwas von ihrem Depotfett verlieren, wenn sie Vollkorn essen. Der Effekt sei jedoch, wie Studienleiter Weihao Wang betont, „nur schwach“.

Weitaus stärker hingegen ist der Effekt, wenn man sich während des Frühstücks vom Fernseher oder Radio berieseln lässt oder Nachrichten auf dem Smartphone liest. Denn laut einer US-Studie führt das dazu, dass man rund 150 Kcal mehr verzehrt als sonst. Der Grund: Wer beim Essen abgelenkt ist, achtet weniger darauf, wie viel er verzehrt, und er ignoriert die Sättigungssignale seines Körpers. „Und wir haben keinen Hinweis darauf gefunden, dass die zusätzlich zugeführte Kalorienmenge später durch eine Reduktion der Kalorienzufuhr kompensiert wird“, betont Studienleiter Morgan Ellithorpe von der Michigan State University in East Lansing. Die Askese beim Frühstück schützt also schon vor Übergewicht. Sie sollte allerdings nicht das Essen, sondern den begleitenden Medienkonsum treffen.

Was Kinder wirklich zum Frühstück mögen

Viele Eltern gehen fälschlicherweise davon aus, dass gerade kleinere Kinder morgens auf süße Sachen wie Kakao, Marmelade und Nougat-Cremes abfahren. Untersuchungen an über 10 000 deutschen Grundschülern belegen jedoch, dass sie lieber zu Joghurt und deftigen Käse- oder Wurstbroten greifen. In jedem Falle sollte das Frühstück abwechslungsreich sein und verführisch wirken: Kinderhände greifen gerne zu kleinen Obst-, Gurken- und Käsestücken. Außerdem gilt: Mindestens ein Elternteil sollte zusammen mit dem Kind die erste Mahlzeit des Tages einnehmen. Die meisten kleinen Frühstücksmuffel kommen aus Elternhäusern, in denen die Familienmitglieder nicht mehr zum Essen zusammenkommen.