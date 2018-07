Früher Verwandter der Kraken hatte nur zwei Arme

London (dpa) ­ Ein eigentümliches Urtier mit kurzen Stielaugen und zwei langen Tentakeln am Kopf war ein Vorfahr der heutigen Kraken und Tintenfische. Das schließen kanadische Wissenschaftler aus Untersuchungen von rund 500 Millionen Jahre alten Fossilien kleiner Meeresbewohner.

Sie lösten damit ein altes Rätsel um den Nectocaris pteryx, der bisher für einen unbekannten Vorfahr der Krebse oder Wirbeltiere gehalten worden war. Neue Funde aus den Ablagerungen der Burgess-Shale-Formation in den kanadischen Rocky Mountains zeigten dagegen: Das merkwürdige Tierchen war ein früher Kopffüßer. Das berichten Martin Smith und Jean-Bernard Caron von der Universität Toronto (Kanada) im britischen Fachjournal „Nature“.

Das erste Exemplar von Nectocaris pteryx war bereits in den 1930er Jahren gefunden und 1976 beschrieben worden. Die Biologie dieses Tieres blieb jedoch rätselhaft. Die kanadischen Forscher haben jetzt anhand von 91 weiteren Fossilienfunden der letzten Jahrzehnte ein genaueres Bild zusammengesetzt. Danach hatte das fünf bis sieben Zentimeter lange Tier einen flachen, flunderartigen Körper ohne Schale, am Kopf zwei große Stielaugen und zwei lange, flache und biegsame Tentakel. Außerdem besaß es eine Körperhöhle, Kiemen und eine Art beweglichen Schlauch, der dem heutiger Tintenfische ähnelt.

All diese Merkmale stellen das Tier in die Verwandtschaft der Tintenfische und Kraken, schließen die Forscher. Der biegsame Schlauch, der in die Körperhöhle führte, könnte darauf hindeuten, dass Nectocaris schon vor einer halben Milliarde Jahren das Raketen- Prinzip zur Bewegung nutzte, ebenso wie die heutigen Kraken.