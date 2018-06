Früh aufstehen für den Blutmond

Riesiger „Blutmond“ am Himmel: Eine totale Mondfinsternis kann bald in Mitteleuropa beobachtet werden. Der Erdtrabant zeigt sich dann auch als Super-Mond, da er in der Nacht zum 28. September unserem Planeten besonders nahe ist und entsprechend groß wirkt. Und er präsentiert sich zudem noch als „Blutmond“: Der rote Schimmer rührt von langwelligem Licht, das von der Erdatmosphäre in den Schattenkegel gestreut wird.

Wer den Höhepunkt des mehrere Stunden dauernden Schattenspiels nur mal kurz bestaunen will, „sollte am besten den Wecker auf halb fünf stellen“, sagte Alexander Weis von der Vereinigung der Sternfreunde in Heppenheim. Von 04.11 Uhr bis 05.24Uhr befindet sich der Mond vollständig im Kernschatten: Die Finsternis ist total. Die Mitte ist somit um 04.47 Uhr.

Künstliches Licht stört

Bereits um 03.07 Uhr ist etwas am Himmel zu sehen – dann tritt der Mond in den Kernschatten der Erde ein. Auch das Verlassen des Kernschattens um 06.27 Uhr ist noch gut erkennbar. Viel Aufwand zum Beobachten ist nicht erforderlich: Es reicht, wenn man Richtung Südwesten schaut. Um das Spektakel zu fotografieren, empfielt sich eine Digitalkamera mit einem großen Zoomfaktor oder eine System- oder Spiegelreflexkamera mit einem Teleobjektiv.

Der Mond werde nicht durch die Mitte des Erdschattens ziehen, sagte Michael Khan vom Kontrollzentrum der Europäischen Weltraumorganisation (Esoc), „sondern nur knapp unter“ dieser Linie. Beobachtet werden könnte die Mondfinsternis in Deutschland praktisch überall gleich gut. Künstliches Licht dürfte aber stören. „Nicht unter die Straßenlaterne stellen“, riet Björn Voss, Leiter des Planetariums im LWL-Museum für Naturkunde in Münster. Am besten wäre ein klarer Himmel, Wolken stören immer. Wie das Wetter wirklich wird, sei erst kurz vorher vorhersagbar, betonte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach. Die Finsternis ist bei gutem Wetter in ihrer vollen Länge in vielen Ländern Europas, aber auch etwa in Teilen Afrikas und Amerikas sichtbar. Wer das Ereignis verschläft, muss sich gedulden: Die nächste totale Mondfinsternis wird erst wieder in drei Jahren – am 27. Juli 2018 – in Deutschland zu beobachten sein.

Das Interesse an Ereignissen wie einer Mondfinsternis ist groß. „Der Mond leuchtet kupferrot, das ist schon eine besondere Faszination“, meinte Voss. Ein totale Mondfinsternis entsteht, wenn Sonne, Erde und Mond in einer Reihe liegen, die Erde das Licht der Sonne also abhält und der Mond sich im Schatten der Erde befindet.

Der Vollmond ist in dieser Nacht der Erde mit 356880 Kilometern auch noch so extrem nah, dass dies Springfluten und Spannungen in der Erdkruste hervorrufen kann. Im vergangenen März konnte eine totale Sonnenfinsternis („Sofi“) in Deutschland und vielen anderen Ländern bestaunt werden.