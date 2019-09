FPÖ will nach Wahldebakel auch über Strache-Rauswurf beraten

Von Schwäbische Zeitung

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Montagnachmittag nahe Unlingen zwei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr auf der B 311 an der Einfahrt nach Unlingen´, so die Polizei. Ein Skoda-Fahrer bog von Unlingen her kommend nach links auf die Bundesstraße in Richtung Riedlingen ein. Dabei übersah er einen aus Riedlingen kommenden Seat-Fahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der Seat-Fahrer schwer verletzt und mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.