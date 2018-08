Fortsetzung mit Denzel Washington: „The Equalizer 2“

Denzel Washington kann es nicht lassen: Noch einmal schlägt der Hollywood-Star unter der Regie von Antoine Fuqua als pensionierter Agent Robert McCall zu.

In der Fortsetzung des Thrillers „The Equalizer“ von 2014 sind seine Rachefeldzüge und seine Gegner noch brutaler. Der zweifache Oscar-Preisträger wird in „The Equalizer 2“ - mit 63 Jahren - zum schlagkräftigen Meister der Selbstjustiz, als er Rache für eine getötete Freundin nimmt. Melissa Leo und Bill Pullman sind in Nebenrollen zu sehen.

The Equalizer 2, USA 2018, 121 Min., FSK ab 16, von Antoine Fuqua, mit Denzel Washington, Ashton Sanders, Pedro Pascal, Melissa Leo

The Equalizer 2