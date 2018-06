Forscher berichten von Erfolg bei Test von Ebola-Impfstoff in USA

Der Test eines neuen Ebola-Impfstoffes an Menschen in den USA ist Forschern zufolge vielversprechend angelaufen. Die Probanden hätten das Mittel gut angenommen, ihre Immunsysteme hätten positiv reagiert. Das teilten die Wissenschaftler auf der Internetseite des „New England Journal of Medicine“ auf Basis vorläufiger Ergebnisse mit. Sicherheitsbedenken hätten sich nicht ergeben. Es ist der erste Test eines Ebola-Impfstoffes an Menschen in den USA. An Affen wurde er erfolgreich getestet.