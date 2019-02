Forsa-Umfrage: SPD fällt wieder zurück

Für Oscar A. Kambly hat sich in Ravensburg ein Kreis geschlossen. Als kleiner Junge war der Schweizer aus dem oberen Emmental das erste Mal in der oberschwäbischen Kreisstadt. Damals noch zusammen mit seinem Vater Oscar J. Kambly – dem Chef des gleichnamigen Feingebäckherstellers aus Trubschachen, rund 40 Kilometer östlich von Bern. Jahre später ist Kambly wieder in Ravensburg – inzwischen selbst Unternehmer, der den 1910 gegründeten Familienbetrieb in dritter Generation leitet.