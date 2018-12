„Forbes“: Kendall Jenner ist das bestbezahlte Model der Welt

Nicht in den kühnsten Träumen habe er sich die Folgen ausgemalt, sagt Gerhard Schmaus, als er 2011 als ehrenamtlicher Archivar seiner Heimatgemeinde Aichstetten in die Neugestaltung des Kriegerdenkmals eingebunden wurde. Heute spricht er von seiner „Lebensaufgabe im Rentenalter“, die er damals gefunden habe: Die akribischen Recherchen zur letzten großen Luftschlacht des Zweiten Weltkriegs im süddeutschen Luftraum, am 18. Juli 1944 über dem Allgäu.