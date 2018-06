Folkrock-Star in spe: Father John Misty konzentriert sich

Von

Die Polizei hat am Mittwoch ein neunjähriges Mädchen tot in einer Lindauer Wohnung gefunden. In der Wohnung war auch die Mutter des Kindes, die in Lebensgefahr schwebt. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen Dritter hat die Polizei nicht. Die Polizei geht vielmehr von einem Familiendrama aus.

Die Leitung der Reutiner Grundschule hatte der Lindauer Polizei das Mädchen als vermisst gemeldet, weil das Kind morgens nicht zum Unterricht erschienen war.