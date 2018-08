Der Treff 3000 in der Balinger Straße in Tuttlingen schließt am Samstag zum letzten Mal seine Türen. Dann folgt ein Umbau, damit irgendwann ein Netto in die Räume einzieht.

Wann die Eröffnung sein wird, das war von dem Discounter nicht zu erfahren. Ähnliches gilt für die Filiale der K+U-Bäckerei. Auch von dem Unternehmen war auf Nachfrage nicht keine Information zu bekommen, ob die Filiale nach der Eröffnung des Nettos bestehen bleibt. Es hält sich das Gerücht, dass es nur eine Aufbackstation geben soll.