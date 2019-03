Flugsicherung reduziert wegen Software-Panne den Flugverkehr

Von Deutsche Presse-Agentur

Ein halbes Jahr nach einer Messerattacke in Ravensburg mit drei Schwerverletzten hat der Angeklagte die Tat vor dem Landgericht gestanden. Der 22 Jahre alte Asylbewerber gab zum Prozessauftakt am Donnerstag zu, auf drei Männer in der Innenstadt mit einem Küchenmesser eingestochen zu haben.

Gestoppt wurde der Täter im vergangenen September von Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp, der den Mann nach eigenen Angaben aufforderte, das Messer auf den Boden zu legen.