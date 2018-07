Flughafen Tegel macht 112 Millionen Euro Gewinn

Von Deutsche Presse-Agentur

Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat mit Chicago Fire in der nordamerikanischen MLS nach zuletzt drei Unentschieden in Folge einen Heimsieg gefeiert.

Das Team aus Illinois setzte sich mit 3:2 (1:2) gegen New York City FC durch. Nemanja Nikolic brachte die Gastgeber bereits in der sechsten Minute in Führung. Die Antwort der Gäste erfolgte allerdings noch vor dem Pausenpfiff. Ismael Tajouri-Shradi (36.) und Jo Inge Berget (40.) sorgten mit ihren beiden Toren dafür, dass New York mit einem 2:1-Vorsprung in die Halbzeit ging.