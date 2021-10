Florian Illies' neues Buch soll zur Serie werden

Gerade erst ist das neue Buch von Florian Illies (50) erschienen - nun werden bereits Filmpläne bekannt. Die Produktionsfirma UFA Fiction hat sich laut Mitteilung die Rechte an „Liebe in Zeiten des Hasses“ gesichert.

Der Autor erwecke darin in perfekter Collagenmanier die 1930er Jahre zum Leben, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Potsdam mit. Aus der Vorlage soll nun eine „High End Serie“ werden. Wann sie zu sehen sein wird und wo, ist derzeit noch unklar. Illies hat beispielsweise auch „Generation Golf“ und „1913: Der Sommer des Jahrhunderts“ geschrieben.

© dpa-infocom, dpa:211027-99-757898/2