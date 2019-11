Florian David Fitz genießt Geburtstag bei Sonne und Schnee

Der Schauspieler Florian David Fitz hat an seinem Geburtstag den Alltagsstress hinter sich gelassen. „Und wieder kurz vom Karussell gesprungen und mit meinen Liebsten in die Novemberberge abgehauen“, schrieb der Darsteller, der am Mittwoch 45 wurde, bei Instagram.

Dazu postete der gebürtige Münchner ein Foto, auf dem er und zwei Begleiter an einem verschneiten Bergabhang neben einer Hütte stehen. Im Hintergrund ein Gipfel, davor ein paar Wolkenschleier, durch die sich gerade ein paar Sonnenstrahlen ihre Bahn brechen. Romantisch - wie Gemälde des berühmten Malers Caspar David Friedrich, auf den Fitz mit dem Hashtag #casperdavidfitz anspielte.

Auch die anderen Schlagwörter geben interessante Einblicke: #zeitstehtstill #birthday #novemberkannauchschönsein #meistensaberscheiße #gibtbesseregeburtstagsmonate.

Fitz hat gerade stressige Zeiten hinter sich. Seit 31. Oktober ist er in der Tragikomödie „Das perfekte Geheimnis“ zu sehen. Auch andere Promis haben übrigens am 20. November Geburtstag, etwa der Komiker Olli Dittrich, der am Mittwoch 63 Jahre wurde.

Florian David Fitz auf Instagram