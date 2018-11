Flaggen in USA nach Blutbad in Kalifornien auf halbmast

Nach dem Blutbad in einer Bar in Kalifornien hat Präsident Donald Trump angeordnet, am Weißen Haus und anderen Regierungsgebäuden die US-Flaggen auf halbmast zu setzen. Das soll bis Samstagabend so bleiben. Vergangene Nacht hatte ein Mann in Thousand Oaks nahe Malibu auf Gäste einer Tanzbar geschossen. Der mutmaßliche Täter war selbst unter den mindestens 13 Toten. Nach Medienberichten handelt es sich um einen 29-jährigen Weißen, der seine Waffe legal erworben hatte.