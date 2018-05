Wieder eine Flüchtlingstragödie vor der Küste Libyens: Ein Boot mit mehr als 90 Menschen ist dort nach Angaben der Organisation für Migration gekentert. Sie befürchtet, dass die meisten Menschen an Bord umgekommen sind. Ersten Berichten zufolge gab es nur drei Überlebende. Zehn Leichen seien an der Küste angespült worden, hieß es. Das Boot war nach Angaben der Überlebenden sehr voll. An Bord waren Überlebenden zufolge vor allem Menschen aus Pakistan.