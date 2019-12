Flüchtlingskinder: Union und FDP gegen Habeck-Vorstoß

Mehrere Streifenwagen der Polizei sind am Sonntagabend im Laichinger Zentrum unterwegs. Sie suchen einen flüchtigen jungen Mann.

Was genau am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr in der Laichinger Ortsmitte geschehen ist, das will die Polizei nur sehr allgemein kommentieren: Ein etwa 25 Jahre alter Mann von „südländischem Aussehen“ habe versucht, Geld zu stehlen. Das sei ihm aber nicht gelungen und er sei zu Fuß geflüchtet. Die Kriminalpolizei sichere Spuren und befrage Zeugen während weitere Polizisten nach der flüchtigen Person suchen.