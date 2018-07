Flüchtlingsdrama „Boat People“ in Graz

Graz (dpa) - Genau das hatten die Initiatoren des internationalen Theaterprojekts „Emergency Entrance“ im Sinn: aktuelles Theater, das sich mit dem brennenden Thema Flucht, Migration, Sicherheits- und Asylpolitik auseinandersetzt.

Der Grazer Beitrag „Boat People“ beschäftigt sich mit dem seit Jahren akuten Flüchtlingsdrama auf der Insel Lampedusa.

Eine Recherche-Reise führte das Grazer Team nun in der zugespitzten Situation in Libyen auf die italienische Flüchtlingsinsel. Das Team war dort, als Anfang Mai ein überladenes Boot mit 300 Flüchtlingen Schiffbruch erlitt und drei Menschen starben. Ein solches Maß an Aktualität erreicht das Theater selten. Am 14. Mai wird „Boat People“ in Graz uraufgeführt.

Ins Stück ist all dies eingeflossen, erklärt die Dramaturgin Regina Guhl: das persönliche Erleben der Situation, Gespräche mit Flüchtlingen und Helfern, mit Behörden und Polizisten. Thema ist aber auch die Diskussion in den nördlichen und Binnenländern des Schengen-Raumes um die Wiedereinführung der Grenzen, über Asyl- und Sicherheitspolitik.

Die Arbeit der Regisseurin Christine Eder mit vier Darstellern aus dem Ensemble ist der Grazer Beitrag zum internationalen Projekt „Emergency Entrance“ („Noteingang“), das von der EU unterstützt wird. Weitere Teilnehmer sind Theater in Prag, Athen, Cluj in Ungarn, Palermo und Tel Aviv. Die Häuser erarbeiten getrennt voneinander eigene Stücke zu Flucht und Migration. In einem zweiten Schritt bringen die Häuser in einem Workshop die Inszenierungen in einen Dialog. Beim Abschlussfestival in Graz im Januar 2012 sollen alle Stücke zu sehen sein.

