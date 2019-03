Flüchtlingsboot kentert vor Samos - drei Menschen sterben

Das Spielwarengeschäft Schinacher ist nicht mehr zahlungsfähig. Zum 1. April eröffnet das Amtsgericht Konstanz das Insolvenzverfahren gegen das Unternehmen mit dem Stammsitz in Friedrichshafen an der Friedrichstraße und den beiden Filialen in Kempten und in Konstanz. Das bestätigt der vorläufige Insolvenzverwalter, Andreas Schoß, der „Schwäbischen Zeitung“. Derzeit laufen Verhandlungen mit Investoren, die das Unternehmen kaufen wollen.

36 Arbeitnehmer sind von der Insolvenz betroffen.