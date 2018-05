Flüchtlingsamt überprüft nach Asyl-Skandal zehn Außenstellen

Jahr für Jahr lockt der Riedlinger Flohmarkt die Menschenmassen in die Stadt. Und Jahr für Jahr fragt man sich, wird es auch dieses Jahr so sein? Wird das Konzept mit Ständen und Musik in der historischen Altstadt wieder funktionieren? Die Antwort lautet auch dieses Jahr: Ja. Der Riedlinger Flohmarkt mit seinem besonderen Flair hat auch wieder die Massen in die Donaustadt gelockt.

Morgens um sechs sind schon etliche Flohmarktbegeisterte unterwegs.