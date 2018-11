Flörsch-Unfall wird von FIA untersucht

Die Gastro-Szene in Aalen boomt weiter. Nach etlichen Neueröffnungen in der vergangenen Zeit steht wieder ein gastroaffiner Geschäftsmann in den Startlöchern. Der gebürtige Aalener Peter Baur will am 6. Dezember in den Räumlichkeiten am Alten Kirchplatz 4 die Bar „Luther – Café Weinheimat“ eröffnen.

Das denkmalgeschützte Gebäude gegenüber der Stadtkirche hat Peter Baur im Jahr 2007 von der Familie Mallwitz erworben. Bis zum 31. Oktober war hier im Erdgeschoss der Blumenladen von Elke Fritz untergebracht.