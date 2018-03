First Step Award für Film „Bis aufs Blut“

Berlin (dpa) - Regisseur Oliver Kienle von der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg hat den First Step Award für den besten abendfüllenden Spielfilm gewonnen.

Kienles Abschlussfilm „Bis aufs Blut - Brüder auf Bewährung“ erhielt am Dienstagabend bei einer Gala in Berlin den mit 25 000 dotierten Nachwuchspreis. Er setzte sich unter anderem gegen den Berlinale-Wettbewerbsbeitrag „Shahada“ durch.

In der Kategorie bester Spielfilm bis 60 Minuten wurde „Philipp“ von Fabian Möhrke (Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“) ausgezeichnet, teilten die Veranstalter mit. Bester Dokumentarfilm wurde „Ein Sommer voller Türen“ (Stefan Ludwig, Hochschule für Fernsehen und Film München). Der Sonderpreis Kamera ging an Yoshi Heimrath („Shahada“, Ludwigsburg).

Die Auszeichnung würdigt seit zehn Jahren Abschlussarbeiten von Studenten an Filmschulen in deutschsprachigen Ländern. Zu den Veranstaltern gehören die Deutsche Filmakademie und Produzent Nico Hofmann. In den Jurys saßen Filmschaffende wie Ulrike Folkerts, Ludwig Trepte, Aelrun Goette und Matthias Schweighöfer. Die Preise sind mit insgesamt 72 000 Euro dotiert.

www.firststeps.de