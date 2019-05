Finnland zum dritten Mal Eishockey-Weltmeister

Finnland ist zum dritten Mal Eishockey-Weltmeister. Am Abend triumphierten die Finnen im Finale in Bratislava mit 3:1 gegen Kanada. Matchwinner war Marko Anttila von Jokerit Helsinki mit zwei Toren. Außerdem traf Harri Pesonen. Der 33-Jährige hatte Finnland bereits am Samstag mit seinem 1:0-Siegtreffer gegen den Top-Favoriten Russland ins Finale geschossen. Shea Theodore von den Las Vegas Golden Knights hatte Kanada im Finale zunächst in Führung geschossen.