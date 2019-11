Finnland erstmals für EM qualifiziert - auch Schweden dabei

Nordeuropa macht sich auf zur Fußball-Europameisterschaft 2020. Finnland qualifizierte sich durch einen 3:0-Sieg gegen Liechtenstein. Es ist die erste EM-Teilnahme für Finnland. Nachbar Schweden zog durch ein 2:0 in Rumänien nach. Für das Turnier hatten sich bereits zuvor qualifiziert: Belgien, Tschechien, England, Frankreich, Italien, Polen, Russland, Spanien, Türkei und die Ukraine. Spanien schlug Malta am Abend mit 7:0, Italien gewann mit 3:0 in Bosnien-Herzegowina.