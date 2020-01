Finanzausschuss billigt Kaufvertrag für Tesla-Fabrikgelände

Der Finanzausschuss des Brandenburger Landtags hat den Kaufvertrag für das Gelände der geplanten Fabrik des US-Elektroautoherstellers Tesla gebilligt. Damit hat der Landtag der Landesregierung den Weg für die Ansiedlung der Gigafactory in Grünheide frei gemacht. Dort sollen in einer ersten Phase von Sommer 2021 an jährlich 150 000 Elektroautos gebaut werden. Allerdings muss auch der Vorstand von Tesla dem Kaufvertrag noch zustimmen. Der Kaufpreis wurde auf knapp 41 Millionen Euro taxiert. Dazu stehen aber noch weitere Gutachten und Prüfungen aus.