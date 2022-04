Finale Furioso: Lamborghini bringt Ultimae-Version

Sag’ zum Abschied leise Servus? Darüber können sie bei Lamborghini nur lachen. Wenn jetzt mit dem Aventador der vielleicht letzte Supersportwagen alter Schule langsam in den Ruhestand rollt, dann tut er das mit großem Getöse: Ultimae heißt die Sonderserie für das furiose Finale und wer das mit ultimativ übersetzt, der erfasst gleich die doppelte Bedeutung. Denn die 350 Coupés und 250 Roadster, die in diesen Tagen zu Preisen ab 400 000 Euro an die sehnsüchtig schmachtenden Kunden aus aller Welt ausgeliefert werden, markieren nicht nur das Ende des frei saugenden V12-Motors, sondern der Ultimae ist auch der ultimative Aventador, die Quintessenz dessen, was Lamborghini ausmacht: Er verkörpere den finalen, reinsten und zeitlosen V12 der Marke, sagt Firmenchef Stephan Winkelmann und schwärmt vom unverkennbaren Design, dem emotionsgeladenen Fahrerlebnis und einer außergewöhnlichen Ära: „Er ist der Letzte seiner Art: Er steht für maximale Leistung und kompromisslose Performance, wie es von einem modernen V12 von Lamborghini erwartet wird, gepaart mit unserer einmaligen Design-DNA der Extraklasse.“ So kröne der Ultimae die Karriere eines Autos, das schon bei seiner Markteinführung vor mehr als zehn Jahren dazu bestimmt gewesen sei, ein Klassiker zu werden.

Wo andere Kronen Zacken haben, hat die des Aventador Zylinder – und derer genau zwölf. Schließlich gilt das gemeinhin als die perfekte, scusi ultimative, Motorformel für einen Mittelsportwagen am oberen Ende der Leistungsskala und die 6,5 Liter Hubraum verleihen ihm den nötigen Glanz. Was bei der Premiere 2011 mal mit 700 PS begonnen hat, gipfelt nun in einem neuen Rekord von 780 PS, mit denen 720 Nm einhergehen. Legende, Mythos, Meisterstück, das sind die Metaphern, die dem Management bei diesem Motor durch den Kopf gehen.

Tor zur Hölle ist geöffnet

Ja, der Chef beherrscht die großen Worte. Doch auch das lauteste PS-Getöse wird zum Hintergrundrauschen, wenn ein zitternder Zeigefinger die rote Schutzklappe über dem Startknopf drückt und das Triebwerk des Ultimae zum Leben erweckt. Von jetzt auf sofort bricht im Nacken ein Krawall los, als hätten sich die Tore zur Hölle geöffnet. Der 6,5 Liter saugt ganz ungeniert und schreit vor Freude, wenn die Kolben im explosiven Gemisch aus Superplus und Sauerstoff baden; er brüllt auf, als müsse sein Echo für die Ewigkeit widerhallen, weil er weiß, dass es für ihn kein Morgen mehr gibt.

Dann zuckt die rechte Hand an den sichelgroßen Wippen hinter dem Lenkrad, der Gang schnalzt ins Getriebe und den ersten Gasstoß quittiert der Aventador mit einem Tritt ins Kreuz, wie ihn der Bulle im Markenlogo nicht kräftiger hätte setzen können. In 2,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h; in nicht einmal 30 Sekunden von 0 auf 300, bei Vollgas 355 Sachen, und danach in weniger als 30 Metern wieder von 100 auf 0 zurück – da wirken auf den Fahrer Kräfte fast wie im Kampfjet.

Kampfstier lasst sich handzahm fahren

So brachial dieser Kraftakt auch klingt und so bitterböse der nur 1,13 Meter hohe aber dafür 2,03 Meter breite Tiefflieger in den neuen Farbkombinationen der finalen Edition auch auftritt, so verblüffend leicht lässt er sich fahren. Natürlich braucht man einen halbwegs gefestigten Charakter und zumindest einen Rest von Gemeinsinn, wenn einem der Führerschein lieb ist. Doch solange man den Kampfstier im Modus „Strada“ bewegt und sich nicht gerade die engsten Kehren aussucht, ist er beinahe handzahm. Erst wenn man die Schalterleiste auf der Mittelkonsole über „Sport“ auf „Corsa“ durchklickt, zeigt der Aventador sein wahres Gesicht und wird so brutal und biestig, wie man es von ihm erwartet. Dann wechseln die Gänge in 50 Millisekunden, jeder Schaltvorgang wirkt wie ein Schlag ins Kreuz, der Zwölfzylinder brüllt jedes Selbstgespräch nieder und die Serpentinen in den Hügeln am Rande der Emilia Romagna werden zum Ritt auf Messers Schneide. Wenn dann noch die Karbonplatten über dem Kopf im Bug verschwinden, fühlt man sich wie Tom Cruise in Top Gun, kurz nachdem er die Kanzel von seinem Jet gesprengt hat.

Sollen sie doch den nächsten V12 mit einem Hybridmodul verheiraten und später irgendwann nur noch Elektroautos bauen – fürs Erste vertreiben wir diese Geister mit einem Kick-down und einem Brüllen, wie es nur ein saugender Zwölfender zustande bringt. So und nicht anders klingt ein Aventador-Arrivederci in Italien.